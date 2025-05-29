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29.05.2025  16:00   

Колишні чиновниці з Вовчанська працювали на окупантів: СБУ оголосила про підозру у держзраді

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишньої заступниці Вовчанського міського голови, а також ексначальниці бюджетного відділу Вовчанської райдержадміністрації.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення та окупації російськими військами міста Вовчанська 62-річна віцемер та 45-річна фінансистка перейшли на бік ворога і отримали «посади» у незаконних органах окупаційної влади.
 
Одна з фігуранток була «начальницею управління фінансів» в окупаційній адміністрації Вовчанського району, інша - її заступницею і за сумісництвом начальницею фінансового відділу окупантів.
 
На цих «посадах» вони формували бюджет рашистів, планували їхні доходи та витрати, контролювали виконання планів окупаційної адміністрації з бюджетних надходжень, готували фінансові звіти для гауляйтера Вовчанського району.
 
Також, ворожі поплічниці брали участь у нарадах під керівництвом гауляйтерів та оформлювали на роботу колаборантів.
 
Напередодні деокупації обидві зрадниці разом з російськими військами втекли з Вовчанська і наразі переховуються на території держави-агресора.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом жінкам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
За такі злочини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Тривають комплексні заходи для встановлення місця їх перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив ДРГ та наводив авіаудари.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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