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29.05.2025  14:50   Віталій Хіневич

Харків'янка загинула в ДТП у Рівненському районі

Смертельна автопригода сталася вчора, 28 травня, близько 22:40 на трасі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Перша.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Національної поліції в Рівненській області.
 
Слідчий слідчого управління попередньо з’ясував, що водійка автомобіля «Toyota Yaris Cross», 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном «Mercedes-Benz» під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.
 
 
Унаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.
 
 
Керманич фургона не травмувався, відповідно до огляду на стан сп’яніння він був тверезий.
 
 
За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Олександрівському в Харкові сталася смертельна ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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