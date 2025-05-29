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29.05.2025  14:20   Віталій Хіневич

У Харківській області розшукують зниклого чоловіка

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 3 розшукують Юрія Камозіна, 1942 року народження, який зник 24 травня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Прикмети: на вигляд близько 80 років, зріст 180 см, міцної статури, сиве волосся, карі очі. 
 
Був одягнутий у синю спортивну кофту, синю сорочку в клітинку, сині джинси, чорну кепку, чорні туфлі.
 
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо вас повідомити її до Харківського районного управління поліції № 3 за телефонами: 380 66 572 5957, 380 68 661 2577 чи іншим зручним для вас способом», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у громаді Харківщини розшукали двох зниклих хлопців, які загралися в схованки
Тэги:  події, харків
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