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16.08.2021  16:46   

Сколько в Харькове стоит собрать ребенка в школу

Школьные чаты в мессенджерах, молчавшие все лето, начинают жить новой жизнью, классные руководители заботливо делятся списками необходимого, а родители понимают, что каникулы подходят к концу, — время готовиться к школе пришло.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на OLX, в этом году комплект самых необходимых вещей для мальчика обойдется в 2 428 грн, для девочки — 2 388 грн. Зато покупая б/у вещи можно сэкономить до 50%. Самой дорогой покупкой, около 11 300 грн, будет ноутбук на случай онлайн-обучения, в то время, как тетрадь по 18 листов обойдется в 4 грн. Итоговую сумму, необходимую на сборы школьника, узнавали аналитики OLX.
 
Сколько стоит собрать в школу ребенка

Сколько в среднем обойдутся сборы школьника?

Школьную форму, необязательную уже более 2 лет , можно заменить комплектом из рубашки и брюк для мальчика или комплектом из блузки и юбки/сарафана для девочки. 
 
Так, судя по предложениям на сайте, гардероб для мальчика можно купить приблизительно за 1 450 грн, что на 7% дороже прошлогодней цены.
 
В такой комплект входят:
  • 2 рубашки по 150 грн;
  • брюки за 200 грн;
  • туфли за 300 грн;
  • спортивный костюм с кроссовками за 300 и 350 грн соответственно.
Родители, которые хотят сэкономить более 650 грн, могут рассмотреть такие же вещи, но б/у. К примеру, комплект одежды для мальчика обойдется в 800 грн, а это на 15 грн меньше, чем в прошлом году.
 
Одеть школьницу будет немного дешевле — ее комплект стоит 1 410 грн и состоит из:
  • 2 блузок по 180 грн каждая;
  • юбки за 200 грн;
  • туфель стоимостью 250 грн;
  • спортивного костюма и кроссовок по 300 грн.
Кстати, в прошлом году такой комплект стоил всего на 10 грн меньше. При желании дополнительно можно приобрести сарафан, средняя цена которого — 170 грн.
 
Родители могут сэкономить почти 50%, если купят бывшую в употреблении одежду, — тогда стоимость набора составит 750 грн (на 25 грн меньше, чем в 2020).
 
Сколько стоит собрать в школу ребенка
 
Одев школьников, стоит выбрать и канцелярские принадлежности:
 
  • 10 тетрадей по 18 листов по 4 грн;
  • 3 шариковые ручки, цена которых от 1 грн 20 коп. до 120 грн;
  • 2 карандаша — от 3 до 50 грн;
  • линейка — от 2 до 100 грн;
  • набор фломастеров стоимостью от 20 до 190 грн;
  • а также пенал и дневник примерно по 80 и 60 грн соответственно.
Минимальная цена канцелярского набора будет 211 грн.
 
Все канцелярские принадлежности помещаем в рюкзак, а сменную обувь — в специальную сумку. По данным аналитики, в среднем рюкзак обойдется в 460 грн, тогда как б/у — в 250 грн. Новая сумка для обуви будет стоить около 135 грн, а та, что была в использовании, — 97 грн. Также некоторые из родителей советуют приобрести и ланчбокс за 172 грн.
 
Как и в прошлом году, в случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком, а также наушниками. Стоимость техники будет зависеть от бренда, но в среднем новый ноутбук стоит около 11 300 грн, планшет — 2 770 грн, а беспроводные наушники — 970 грн. Зато б/у техника обойдется в среднем в 6 400 грн, 1 320 грн и 880 грн соответственно.
 
Поэтому, чтобы обеспечить детей всем необходимым к началу нового учебного года, родителям придется инвестировать в школьника около 2 428 грн, а в школьницу — 2 388 грн. Для тех, кто захочет сэкономить собственные средства и купить б/у вещи, сумма будет меньшей и составит 1 530 грн и 1 480 грн соответственно. Но не забывайте, что к указанным суммам следует добавить и расходы на технику, если школы все же будут вынуждены закрыть свои двери на карантин.
 
Напомним, В Минобразования рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
 
Тэги:  харьков, школа
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