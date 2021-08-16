16.08.2021 16:16

Три исторических победы: в Харьков чествовали спортсменок, покоривших Токио

Торжественные мероприятия в честь харьковских спортсменов, принимавших участие в летней Олимпиаде, прошли в парке Горького.



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Как сообщает РЕДПОСТ , наши олимпийские героини принесли Украине три медали в тех видах спорта, где наша страна еще никогда не получала призовых мест: теннис и синхронное плавание.

Благодаря, в том числе, и этим достижениям по итогам Олимпиады Украина оказалась в топ-20 стран в общем командном зачете.

«Вы сделали это! – обратился Игорь Терехов к героям Олимпиады. – Весь Харьков следил за вашими выступлениями, затаив дыхание. Золотыми буквами вы вписали свои имена в книгу олимпийских достижений. Я благодарен вам и вашим тренерам за это восхитительное чувство гордости, которое благодаря вам разделил весь Харьков».

Напомним, что Элина Свитолина получила бронзовую медаль Олимпиады по теннису, а сборная Украина по синхронному плаванию, полностью состоящая из харьковчанок, завоевала две бронзы. Одну – в командном выступлении, вторую получили Марта Федина и Анастасия Савчук в состязании дуэтов.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, сборная Украины по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Харьков с Олимпиады в Токио.

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