16.08.2021 15:49

Футбол. Беспроигрышная серия харьковского "Металлиста"

Харьковский клуб одерживает четвертую победу подряд, обыграв "Олимпик".

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт "Металлиста", матч 4-го тура чемпионата Первой лиги желто-синие провели в Киеве, где проводит свои домашние матчи донецкий "Олимпик".

"Металлист" в первом тайме создавал возможности и заслуженно забил. Евгений Банада начал атаку пасом на Жо, тот сделал передачу на новичка из "Мариуполя" Сергея Горбунова, который между двух защитников "Олимпика" нашел Брайана Риаскоса. Колумбиец пробил сильно 0:1.

Дальше был нереализованный пенальти от Балули и уже во втором тайме два неточных удара головой от Жо, Риаскос ударил в перекладину.

Шанс сравнять счет "Олимпик" получил на 76-й минуте. И Максим Прядун не подвел донецких футболистов- 1:1.

"Олимпик" мог стать первой командой, которая отобрала бы очки у "Металлиста". Но арбитр назначил второй пенальти, который точно реализовал Риаскос - 1:2.

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился эмоциями после выездной победы над «Олимпиком» (2:1). «Тяжелая получилась игра для нас. Мы знали, что соперник агрессивный, прессингует, накрывает, бьется, вертикализирует игру быстро. Понимали, что будет непросто. Но все равно начало нам удалось, забили гол. Все было в наших руках, не реализовали 11-метровый. Во втором тайме успокоили игру, все проходило под нашу диктовку, но пропустили гол. Надо посмотреть, не могу сейчас сказать, что там случилось. После этого, конечно, реакция. Ребята молодцы, среагировали хорошо и добились победы», — сказал наставник харьковчан. А дебютант «Металлиста» Сергей Горбунов, комментируя победу в выездном матче отметил: «Хорошая игра, нужно было просто побольше контролировать мяч, в первом тайме — особенно. После перерыва вышли более спокойными, и, в принципе, нормально все получилось. Если бы забили второй мяч сразу, в первом тайме, думаю, было бы полегче. А так 1:0, потом они сравняли, была напряженная игра. Мы уже немного обсудили пропущенный гол. Там, получается, сбросили в центр, немного не доработали мы, из-за этого прошел прорезной пас, и пропустили», — сказал Горбунов, на счету которого в этом матче голевая передача.

Одержав на старте сезона четыре победы, "Металлист" продолжает делить лидерство с "Кривбассом". У команд не только одинаковое количество очков, но и разница мячей (11-3).

В среду, 18 августа, подопечные Александра Кучера стартуют в розыгрыше Кубка Украины. В этот день желто-синие сыграют в Мариуполе с «Ярудом» (начало в 17:00).

Следующий матч в чемпионате Первой лиги "Металлист" проведет дома в воскресенье, 22 августа, против "Оболони". Стартовый свисток арбитра запланирован на 18:45.

Напомним, ранее мы писали о том, что на стадионе "Металлист" пройдет еврокубковый матч "Шахтера" и "Монако".