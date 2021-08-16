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16.08.2021  15:32   

Ветераны Холодногорского и Новобаварского районов получили поздравления от руководства города

Ветеранские организации Новобаварского и Холодногорского районов получили от руководителя города Игоря Терехова поздравления с наступающим Днем города и 78-летием освобождения Харькова от нацистских захватчиков


Ветераны Холодногорского и Новобаварского районов получили поздравления от руководства города
 
Во торжественной встрече приняли участие представители районных общественных организаций ветеранов Украины, Союза ветеранов Афганистана, «Союз Чернобыль Украины», председатели уличных комитетов и др.
 
«Я благодарен вам за то, что вы сделали и делаете для города Харькова, за то, что ветеранские организации являются базой для воспитания наших детей. Желаю вам всем в преддверии Дня города Харькова крепкого здоровья, счастья, улыбок и благополучия. А наша задача - сделать так, чтобы ваша жизнь была комфортной», - отметил Игорь Терехов.
 
Также руководитель города вручил членам ветеранских организаций Благодарности городского головы.
 
Напомним, Игорь Терехов поздравил с Днем освобождения города ветерана Второй мировой Наталью Кильмаеву.
 
Тэги:  харьков, игорь терехов
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