16.08.2021 15:32

Ветераны Холодногорского и Новобаварского районов получили поздравления от руководства города

Ветеранские организации Новобаварского и Холодногорского районов получили от руководителя города Игоря Терехова поздравления с наступающим Днем города и 78-летием освобождения Харькова от нацистских захватчиков



Ветераны Холодногорского и Новобаварского районов получили поздравления от руководства города



Во торжественной встрече приняли участие представители районных общественных организаций ветеранов Украины, Союза ветеранов Афганистана, «Союз Чернобыль Украины», председатели уличных комитетов и др.

«Я благодарен вам за то, что вы сделали и делаете для города Харькова, за то, что ветеранские организации являются базой для воспитания наших детей. Желаю вам всем в преддверии Дня города Харькова крепкого здоровья, счастья, улыбок и благополучия. А наша задача - сделать так, чтобы ваша жизнь была комфортной», - отметил Игорь Терехов.

Также руководитель города вручил членам ветеранских организаций Благодарности городского головы.

Напомним, Игорь Терехов поздравил с Днем освобождения города ветерана Второй мировой Наталью Кильмаеву.