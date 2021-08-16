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16.08.2021  15:13   Дмитрий Колоней

Смерть ребенка в больнице Харькова: врача обвиняют в гибели мальчика

Врача обвиняют в неоказании своевременной помощи ребенку в больнице Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове женщина на своей странице в Фейсбук обратилась с требованием наказать за халатное отношение к жизни ребёнка врача отделения нейрохирургии клиники Полторацкого.
 
Как сообщила харьковчанка, 1 августа 2021 года, 12-летнего мальчика привезли с кровоизлиянием (было высокое давление) из 16 детской больницы после пройденного блока химиотерапии.
 
"Ребёнок боролся до последнего, - пишет женщина, - "он был очень сильный. С 23.00 1 августа и до утра его продержали в отделении нейрохирургии не предоставив никакой экстренной помощи. Его даже не капали для понижения давления и чтобы не образовался сгусток.
 
Из-за того что не было назначено никакого лечение до утра, ребёнок мучался в отделении, рвал, у него образовался сгусток, который пришлось удалить".
 
Врач не поговорил ни с ведущим ребёнка доктором-гематологом, ни с его матерью, которая просила его спасать сына, 
отвечая, что ему не о чем с ней разговаривать, дотянув до утра.
 
Как отметила женщина, были потеряны драгоценные для жизни мальчика 5 часов, чего в этой ситуации нельзя было допускать. По мнению женщины " мальчика могли за это время спасти, оказав необходимую квалифицированную помощь".
 
"Вы себе представить не можете,  сколько ребенок пережил, как тяжело деткам и родителям это всё вытерпеть, чтоб победить страшную болезнь и тем не менее боролся за жизнь вместе с мамой. Он был очень сильный, а его погубила не страшная болезнь, а халатность врача, который не предоставил помощи", - пишет женщина.
 
Харьковчанка просит разобраться в данной ситуации и отстранить такого врача от работы. "Очень прошу сделайте это, либо мы будем обращаться в Минздрав!" 
 
Корреспондент портала РЕДПОСТ обратился за комментарием по этому вопросу к руководству больницы скорой и неотложной помощи. Администрация больницы сообщила, что "по жалобе о предоставлении специализированной медицинской помощи ребенку в условиях детского нейрохирургического отделения, для полного и обоснованного рассмотрения вопросов, поднятых в жалобе, приказом Департамента здравоохранения Харьковского городского совета от 09.08.2021 создана комиссия, которая начала работу с 10.08.2021, срок работы комиссии до 20.08.2021". 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области из-за равнодушия врачей, умер 5-летний мальчик.  
 

 

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