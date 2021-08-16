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16.08.2021  15:02   

Декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке

За поступление в аспирантуру он требовал соискателя образования 15 тысяч долларов США.

На взятке задержан декан Харьковского университета внутренних дел На взятке задержан декан Харьковского университета внутренних дел
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
 
По данным следствия, декан требовал у мужчины 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру Харьковского национального университета внутренних дел. 
 
Половину суммы он потребовал передать в кратчайшие сроки до поступления, вторую же часть необходимо было отдать непосредственно перед защитой диссертации.
 
Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021 года. А уже 16 августа, при получении еще 4 000 долларов, он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должности.
 
Напомним, на Харьковщине задержан инспектор налоговой службы, который требовал у предпринимателя 2500 долларов за уменьшение штрафных санкций за нарушения в налоговом законодательстве
 
Источник:   Офис Генерального прокурора
 Тэги:  прокуратура, взятка, харьков
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