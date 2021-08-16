16.08.2021 15:02
Декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке
За поступление в аспирантуру он требовал соискателя образования 15 тысяч долларов США.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, декан требовал у мужчины 15 тыс долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру Харьковского национального университета внутренних дел.
Половину суммы он потребовал передать в кратчайшие сроки до поступления, вторую же часть необходимо было отдать непосредственно перед защитой диссертации.
Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021 года. А уже 16 августа, при получении еще 4 000 долларов, он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Напомним, на Харьковщине задержан
инспектор налоговой службы, который требовал у предпринимателя 2500 долларов за уменьшение штрафных санкций за нарушения в налоговом законодательстве
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