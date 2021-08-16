16.08.2021 14:11

Обещал закрыть глаза: прокуратура накрыла налоговика за вымогательство денег у предпринимателя

Подозревается главный государственный ревизор-инспектор одного из отделов Государственной налоговой службы в Харьковской области, который требовал взятку от предпринимателя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2021 года главный государственный инспектор Главного управления государственной налоговой службы при проведении внеплановой документальной проверки физического лица-предпринимательницы, которая специализируется на пошиве одежды, выявил нарушения требований налогового законодательства, за которые предусмотрено наложение штрафных санкций.

Предполагалось, что нарушения повлекут за собой штраф в размере не менее 140 тысяч гривен. Однако чиновник предложил ограничиться штрафом только в 18 тыс. гривен, если предприниматель заплатит за эту «услугу» 2500 долларов США.

Все действия налоговика, в том числе требование взятки, зафиксированы следователями ГБР.

13 августа этого года указанному инспектору ГУ ГПС в Харьковской области сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Налоговик подозревается в просьбе должностным лицом предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение - СБУ.

Напомним, в Харькове пойман главный госинспектор ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области, который требовал от предпринимателя 10 000 долларов США.