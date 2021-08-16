16.08.2021 13:34

Как будут отдыхать харьковчане на День города и День Независимости

Стало известно, сколько праздничных выходных на День города и День Независимости будет у харьковчан

На День Независимости Украины в 2021 году граждане получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Как сообщает РЕДПОСТ , вместо понедельника, 23 августа необходимо будет выйти на работу в субботу, 28 августа.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года, этот рабочий день был перенесен.

Согласно тексту распоряжения, такое решение способствует "рациональному использованию рабочих дней" и "заблаговременному планированию" отдыха, а также создает благоприятные условия для празднования.

Сам же День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа – именно в этот день 1991 года депутаты парламента приняли Акт провозглашения независимости, который впоследствии был подтвержден на Всеукраинском референдуме.

Однако, при этом первый День Независимости отметили еще 16 июля 1991 года – в день принятия депутатами Верховного Совета УССР постановления "О Дне провозглашения независимости Украины" (1990).

Годом ранее, 21 июля 1990 года народные избранники большинством голосов приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

С тех пор в День Независимости по всей Украине проходят праздничные мероприятия: парады, шествия, марши, концерты, возложение цветов. Отмечают праздник и за рубежом, где в этот день украинские диаспоры организовывают различные акции, флешмобы, митинги и концерты.

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