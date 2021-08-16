16.08.2021 13:09

Погибла мгновенно: на улице Роганской в Харькове сбили девушку (видео)

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.



// Telegram

Утром 16 августа на улице Роганской, 9в Харькове микроавтобус Фольксваген насмерть сбил девушку-пешехода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, наезд произошел на пешеходном переходе, после чего автомобиль протянул сбитого пешехода несколько десятков метров.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Приехавшая на вызов скорая только зафиксировала ее смерть.

Очевидцы из дома напротив сообщают, что слышали сильный удар, по их словам, девушку после удара откинуло от места столкновения.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах съемки видно какие-то детали на дороге, а также кроссовок жертвы в нескольких метрах от пешехода.

Появились подробности смертельного ДТП, в котором на пешеходном переходе в Харькове сбили девушку

Официальная информация уточняется.

Ранее РЕДПОСТ писал, что мужчина за рулем чужой машины утонул в реке под Харьковом.



