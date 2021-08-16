16.08.2021 12:36 Евгений Клочко

Охота сорвалась: на Гоптовке харьковские таможенники задержали мужчину с охотничьими патронами

35-летнего гражданина с боеприпасами задержали сотрудники ПП "Гоптовка" Харьковской таможни.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации таможенников, гражданин Украины следовал на авто, выбрав полосу упрощенного контроля "зеленым коридором", пытался провезти на территорию Российской Федерации 13 патронов к гладкоствольному охотничьему оружию в своих личных вещах.

Однако, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12 октября 1992 №576 и приказа Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622, данные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины и подлежат обязательному письменному декларированию.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Гоптовка" был задержан гражданин Российской Федерации, который пытался провезти на территорию Украины морской кортик.