16.08.2021 12:36 Евгений Клочко
Охота сорвалась: на Гоптовке харьковские таможенники задержали мужчину с охотничьими патронами
35-летнего гражданина с боеприпасами задержали сотрудники ПП "Гоптовка" Харьковской таможни.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации таможенников, гражданин Украины следовал на авто, выбрав полосу упрощенного контроля "зеленым коридором", пытался провезти на территорию Российской Федерации 13 патронов к гладкоствольному охотничьему оружию в своих личных вещах.
Однако, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12 октября 1992 №576 и приказа Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года №622, данные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины и подлежат обязательному письменному декларированию.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее в пункте пропуска "Гоптовка" был задержан
гражданин Российской Федерации, который пытался провезти на территорию Украины морской кортик.
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