Лемуры осваивают новые вольеры в Харьковском зоопарке (видео, фото)

Новые апартаменты Харьковского зоопарка осваивает семья кошачьих лемуров.
Самые известные из приматов острова Мадагаскар поселились в экспозиционной зоне Африканское сафари, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
В зоопарке живет семья кошачьих лемуров из трех самок и двух самцов. Им по 2-3 годика, поэтому можно сказать, что они все сверстники со схожими интересами. Свое название этот вид лемуров получил из-за сходства с домашними кошками, а также благодаря умению мяукать и урчать.
В группе лемуров есть доминантная самка Коша, которая проявляет свои лидерские качества на собратьев. Она очень контактная и любит кататься на спине, поэтому никогда не упускает момента забраться на спину кипера, который находится в вольере.
Лемуры – очень подвижные и любознательные животные, поэтому в апартаментах с зоологическим отсеком площадью 45 м² размещены многоуровневые площадки, полочки, качели, лежаки, гамаки, канаты, лестницы, автопоилки и даже водопад.
Вольер обработан многоуровневым скульптурным бетоном и содержит много деревянных элементов, которые в дополнении с художественной росписью стен переносят нас на живописный остров Мадагаскар.
Дружная компания только изучает свои владения, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что приматы чувствуют себя комфортно, проявляют интерес ко всему многообразию развлечений и, конечно, с большим удовольствием принимают все угощения.
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