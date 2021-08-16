16.08.2021 11:49 Евгений Клочко
Какие дорожные знаки появятся в Украине с 1 ноября 2021 года
Новый ГОСТ (ДСТУ) для дорожных знаков вступает в силу с 1 ноября 2021 года.
Он был разработан специалистами ГП «ГосдорНИИ», сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Укравтодор.
Отмечается, что новый ДСТУ предусматривает компоновку дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу, написание текста с заглавной буквы, новую форму стрелок, применение символов европейского образца для обозначения центра населенного пункта и реки.
Кроме этого, новый госстандарт предусматривает четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги, а также транслитерацию названий населенных пунктов.
Более того, вводятся новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличку для островков безопасности, новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначного их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах .
По информации ведомства, введенные новшества положительно повлияют на повышение безопасности дорожного движения в целом.
Напомним, на пешеходных переходах Харькова, расположенных возле школ, появились яркие ростовые фигуры
детей с ранцами. Решение установить в районе переходов ростовые фигуры было принято, чтобы обезопасить детей, переходящих дорогу возле учебных учреждений.
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