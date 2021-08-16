16.08.2021 11:49 Евгений Клочко

Какие дорожные знаки появятся в Украине с 1 ноября 2021 года

Новый ГОСТ (ДСТУ) для дорожных знаков вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Он был разработан специалистами ГП «ГосдорНИИ», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодор.

Отмечается, что новый ДСТУ предусматривает компоновку дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу, написание текста с заглавной буквы, новую форму стрелок, применение символов европейского образца для обозначения центра населенного пункта и реки.

Кроме этого, новый госстандарт предусматривает четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги, а также транслитерацию названий населенных пунктов.

Более того, вводятся новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличку для островков безопасности, новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначного их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах .

По информации ведомства, введенные новшества положительно повлияют на повышение безопасности дорожного движения в целом.

Напомним, на пешеходных переходах Харькова, расположенных возле школ, появились яркие ростовые фигуры детей с ранцами. Решение установить в районе переходов ростовые фигуры было принято, чтобы обезопасить детей, переходящих дорогу возле учебных учреждений.