Благотворительный вечер Кузьмы Скрябина: как харьковчане могут помочь нуждающимся

В день рождения певца в Харькове пройдет благотворительный концерт.
Во вторник, 17 августа, день рождения Кузьмы харьковчане почтят его память благотворительным вечером, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Вечер музыки пройдет в LF Club по адресу Харьковская набережная, 2/2. Стоимость входа – 153 грн, что и является благотворительным взносом в фонд. По словам организаторов и согласно целям фонда, средства пойдут в детдома, больницы и другие заведения социального обеспечения. Конечно, часть средств идет и на организацию самих благотворительный мероприятий в память артисту, ведь иной финансовой поддержки фонд не имеет.
На этом вечере гости узнают другого Кузьму, говорят организаторы, ведь на концерте прозвучат неизвестные песни Скрябина в исполнении Александра Сердюка (Инародный театр абсурда «Воробушек»).
Получить дополнительную информацию, а также забронировать себе столик можно по телефону: 093 766 86 59.
Кузьма Скрябин – украинский певец, автор песен, писатель и просто любимая тысячами людей личность в Украине. Огромную часть своей жизни Кузьма уделял благотворительности и помощи нуждающимся, совершенно не афишируя это и не стараясь выставить на показ. Артист погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет. В 2020 году Андрею Кузьменко посмертно присвоено звание Героя Украины.
Ранее РЕДПОСТ писал о том, что к выпускным вечерам харьковская мэрия провела трогательную благотворительную акцию “Чужих детей не бывает”.
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