Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Ростовые фигуры в Харькове: стали известно, где расположены искусственные дети у дороги (адреса)
30.06.2021  12:09   

Ростовые фигуры в Харькове: стали известно, где расположены искусственные дети у дороги (адреса)

Около 100 ростовых фигур в виде школьников установят возле учебных учреждений, которые расположены возле дорог с интенсивным движением транспорта.

 
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ стало известно в Департаменте инфраструктуры. По их информации, уже установлено 13 ростовых фигур: возле школ:
  • №155 (1 ед.) Московский проспект, 318 а; 
  • №33 (2 ед.) ул. Искринская, 28;
  • №54 (2 ед.) ул. Академика Богомольца, 4;
  • №94 (2 ед.) ул. Плехановская, 151; 
  • гимназии №152 (1 ед.) ул. Волонтерская, 57; 
  • ДЮСШ №8 (2 ед.) ул. Волонтерская, 4/6.
А также возле детских садов: 
  • №447 (1 ед.) ул. Социалистическая, 75; 
  • №178 (2 ед.) ул .Шатиловская, 2.
В ближайшее время планируется установить еще около 70 объемных ростовых фигур школьников.
 
Напомним, что решение установить в районе переходов ростовые фигуры было принято, чтобы обезопасить детей, переходящих дорогу возле учебных учреждений. Международная практика показывает, что когда водитель едет и видит такую фигуру на переходе, то интуитивно снижает скорость, не понимая, макет это или человек. Также в Харькове устанавливают знаки «Осторожно! Дети идут в школу», обустраивают возле школ дополнительные и новые пешеходные переходы.
 
Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Медицина Отравление грибами: под Харьковом супружеская пара отравилась "рядовкой" 30.06 Дороги и Транспорт Внимание, возможна «тянучка». На улице Роганской в Харькове стартовал ремонт дороги (ФОТО)   30.06 Власть Открылась внеочередная сессия Харьковского горсовета
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 