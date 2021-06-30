30.06.2021 12:09

Ростовые фигуры в Харькове: стали известно, где расположены искусственные дети у дороги (адреса)

Около 100 ростовых фигур в виде школьников установят возле учебных учреждений, которые расположены возле дорог с интенсивным движением транспорта.

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ стало известно в Департаменте инфраструктуры. По их информации, уже установлено 13 ростовых фигур: возле школ:

№155 (1 ед.) Московский проспект, 318 а;

№33 (2 ед.) ул. Искринская, 28;

№54 (2 ед.) ул. Академика Богомольца, 4;

№94 (2 ед.) ул. Плехановская, 151;

гимназии №152 (1 ед.) ул. Волонтерская, 57;

ДЮСШ №8 (2 ед.) ул. Волонтерская, 4/6.

А также возле детских садов:

№447 (1 ед.) ул. Социалистическая, 75;

№178 (2 ед.) ул .Шатиловская, 2.

В ближайшее время планируется установить еще около 70 объемных ростовых фигур школьников.

Напомним, что решение установить в районе переходов ростовые фигуры было принято, чтобы обезопасить детей, переходящих дорогу возле учебных учреждений. Международная практика показывает, что когда водитель едет и видит такую фигуру на переходе, то интуитивно снижает скорость, не понимая, макет это или человек. Также в Харькове устанавливают знаки «Осторожно! Дети идут в школу», обустраивают возле школ дополнительные и новые пешеходные переходы.