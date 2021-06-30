30.06.2021 11:54 Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 июня

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.



17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 июня составляет 148 535 человек.



Из них:

3 526 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);

144 072 человек выздоровели (за сутки – 108 человек);

937 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 78 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

20 – жители Харьковского района (в том числе 17 харьковчан);

7 – Изюмского;

5 – Чугуевского;

2 – Лозовского.

Наопмним, за предудущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек.

