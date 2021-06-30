В Харькове за сутки зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 июня

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.
17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 июня составляет 148 535 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Наопмним, за предудущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек.
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
влажность:
давление:
ветер: