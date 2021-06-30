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30.06.2021  11:54   Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 июня

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 30 июня 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.

17 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 июня составляет 148 535 человек.

Из них:

  •     3 526 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);
  •     144 072 человек выздоровели (за сутки – 108 человек);
  •     937 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 78 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 20 – жители Харьковского района (в том числе 17 харьковчан);
  • 7 – Изюмского;
  • 5 – Чугуевского;
  • 2 – Лозовского.

Наопмним, за предудущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек.
За 30 июня 2021 года в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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