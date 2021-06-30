В Старом Салтове СБУ останавливает машины: причина

Сохраняйте спокойствие: в Харькове и области снова проходят учения СБУ.
30 июня в Харькове и области проходят плановые антитеррористические учения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление СБУ в Харьковской области.
Тренировка бойцов Антитеррористического центра будет проходить в условиях максимально приближенных к реальным. В планы учений входят проведение ограничительных мероприятия, проверка документов у населения, осмотр автотранспорта.
Силовики обращаются к жителям и гостям Харькова и области с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам и оказывать содействие правоохранителям. И, конечно, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В данный момент учения проходят в Старом Салтове. Как пишут пользователи соцсетей, в поселке много военных с автоматами, стоит бронетехника. Правоохранители останавливают каждую машину, проверяют документы, багажники.
Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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