30.06.2021 11:16 Рита Парфенова

В Старом Салтове СБУ останавливает машины: причина

Сохраняйте спокойствие: в Харькове и области снова проходят учения СБУ.

30 июня в Харькове и области проходят плановые антитеррористические учения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление СБУ в Харьковской области.

Тренировка бойцов Антитеррористического центра будет проходить в условиях максимально приближенных к реальным. В планы учений входят проведение ограничительных мероприятия, проверка документов у населения, осмотр автотранспорта.

Силовики обращаются к жителям и гостям Харькова и области с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам и оказывать содействие правоохранителям. И, конечно, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



В данный момент учения проходят в Старом Салтове. Как пишут пользователи соцсетей, в поселке много военных с автоматами, стоит бронетехника. Правоохранители останавливают каждую машину, проверяют документы, багажники.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.