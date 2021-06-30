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30.06.2021  11:16   Рита Парфенова

В Старом Салтове СБУ останавливает машины: причина

Сохраняйте спокойствие: в Харькове и области снова проходят учения СБУ.

В Харькове и области проходят учения СБУ

30 июня в Харькове и области проходят плановые антитеррористические учения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление СБУ в Харьковской области.

Тренировка бойцов Антитеррористического центра будет проходить в условиях максимально приближенных к реальным. В планы учений входят проведение ограничительных мероприятия, проверка документов у населения, осмотр автотранспорта.

Силовики обращаются к жителям и гостям Харькова и области с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам и оказывать содействие  правоохранителям. И, конечно, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В данный момент учения проходят в Старом Салтове. Как пишут пользователи соцсетей, в поселке много военных с автоматами, стоит бронетехника. Правоохранители останавливают каждую машину, проверяют документы, багажники.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.

В Харькове и области проходят учения СБУ В Старом Салтове проходят учения СБУ

Тэги:  сбу, учения, харьков
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