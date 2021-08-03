03.08.2021 19:22

Грозил родителям расправой: под Харьковом будут судить домашнего насильника

В суд под Харьковом направлен обвинительный акт на издевавшегося над отцом и матерью сына.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, от 67-летней жительницы Чугуева в полицию неоднократно поступали заявления о домашнем насилия ее сына, злоупотреблявшего алкогольными напитками.

Местные стражи порядка поставили 46-летнего правонарушителя на учет, составив на него два протокола об административных правонарушениях.

Несмотря на профилактические беседы с нарушителем и меры административного воздействия, его поведение не изменилось.

Следователи открыли в отношении нарушителя уголовное производство и сообщили ему о подозрении в совершении домашнего насилия.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове вынесли приговор закладчику.