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03.08.2021  19:22   

Грозил родителям расправой: под Харьковом будут судить домашнего насильника

В суд под Харьковом направлен обвинительный акт на издевавшегося над отцом и матерью сына.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, от 67-летней жительницы Чугуева в полицию неоднократно поступали заявления о домашнем насилия ее сына, злоупотреблявшего алкогольными напитками.
 
Местные стражи порядка поставили 46-летнего правонарушителя на учет, составив на него два протокола об административных правонарушениях.
 
Несмотря на профилактические беседы с нарушителем и меры административного воздействия, его поведение не изменилось.
 
Следователи открыли в отношении нарушителя уголовное производство и сообщили ему о подозрении в совершении домашнего насилия.
 
В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове вынесли приговор закладчику.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, угрозы, харьков, издевательства, оскорбления
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