03.08.2021 18:48

Киберспорт в женской тюрьме: в Харькове создана команда из пожизненных осужденных (фото)

В Харькове приступают к тренировкам шесть сиделиц Качановской колонии.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Службу исполнения наказаний, в Качановской исправительной колонии №54 проведено первое занятие по киберспортивной онлайн-игре.

Инициатором мероприятия стал Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний и при поддержке общественной организации «Союз Золотой Век Украины», в сотрудничества с украинской ассоциацией электронного баскетбола и футбола,

Для проведения игр разработаны логотип и сформирована команда из 6 осужденных к пожизненному лишению свободы жензщин, которую назвали "Белая ворона".

Первый Вице-президент Украинской ассоциации электронных видов спорта Денис Давыдов рассказал историю основания киберспорта, поделился стратегией и навыкам игры.

На протяжении месяца в рамках проекта с командой «Белая ворона» будут проведены онлайн тренировки, разъяснения тактики игры и порядок участия в чемпионатах.

Разработан график тренировок.

Напомним, ранее мы сообщали о турнире по армспорту в женской тюрьме.