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03.08.2021  18:48   

Киберспорт в женской тюрьме: в Харькове создана команда из пожизненных осужденных (фото)

В Харькове приступают к тренировкам шесть сиделиц Качановской колонии.

В Харькове создана команда по киберспорту из пожизенных осужденных. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу исполнения наказаний, в Качановской исправительной колонии №54 проведено первое занятие по киберспортивной онлайн-игре.
 
Инициатором мероприятия стал Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний и при поддержке общественной организации «Союз Золотой Век Украины», в сотрудничества с украинской ассоциацией электронного баскетбола и футбола, 
 
Для проведения игр разработаны логотип и сформирована команда из 6 осужденных к пожизненному лишению свободы жензщин, которую назвали "Белая ворона".
 
Первый Вице-президент Украинской ассоциации электронных видов спорта Денис Давыдов рассказал историю основания киберспорта, поделился стратегией и навыкам игры.
 
На протяжении месяца в рамках проекта с командой «Белая ворона» будут проведены онлайн тренировки, разъяснения тактики игры и порядок участия в чемпионатах.
 
Разработан график тренировок.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о турнире по армспорту в женской тюрьме.
 
 
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