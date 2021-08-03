03.08.2021 18:48
Киберспорт в женской тюрьме: в Харькове создана команда из пожизненных осужденных (фото)
В Харькове приступают к тренировкам шесть сиделиц Качановской колонии.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Службу исполнения наказаний, в Качановской исправительной колонии №54 проведено первое занятие по киберспортивной онлайн-игре.
Инициатором мероприятия стал Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний и при поддержке общественной организации «Союз Золотой Век Украины», в сотрудничества с украинской ассоциацией электронного баскетбола и футбола,
Для проведения игр разработаны логотип и сформирована команда из 6 осужденных к пожизненному лишению свободы жензщин, которую назвали "Белая ворона".
Первый Вице-президент Украинской ассоциации электронных видов спорта Денис Давыдов рассказал историю основания киберспорта, поделился стратегией и навыкам игры.
На протяжении месяца в рамках проекта с командой «Белая ворона» будут проведены онлайн тренировки, разъяснения тактики игры и порядок участия в чемпионатах.
Разработан график тренировок.
Напомним, ранее мы сообщали о турнире
по армспорту в женской тюрьме.
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