03.08.2021 15:19

Сядет на шесть лет: В Харькове вынесли приговор закладчику

В Харькове суд определил судьбу распространителя наркоты.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылясь на Прокуратуру, Московский райсуд Харькова признал виновным в распространении наркотиков 28-летнего мужчину.

По информации руководителя окружной прокуратуры Руслан Скуратович, расследование установило, что мужчина делал тайники, раскладывал свертки с PVP и метадоном, фотографировал и наносил на фото пояснительные надписи. Затем отправлял указанные фото оператору, обеспечивавшему продажу препаратов в Интернете.

В ходе досудебного расследования разоблачены 10 эпизодов преступной деятельности наркоторговца.

26 июля 2021 Московский районный суд. Харькова назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил, идет срок апелляционного обжалования.