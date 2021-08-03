Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сядет на шесть лет: В Харькове вынесли приговор закладчику
03.08.2021  15:19   

Сядет на шесть лет: В Харькове вынесли приговор закладчику

В Харькове суд определил судьбу распространителя наркоты.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на Прокуратуру, Московский райсуд Харькова признал виновным в распространении наркотиков 28-летнего мужчину. 
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Руслан Скуратович, расследование установило, что мужчина делал тайники, раскладывал свертки с PVP и метадоном, фотографировал и наносил на фото пояснительные надписи. Затем отправлял указанные фото оператору, обеспечивавшему продажу препаратов в Интернете.
 
В ходе досудебного расследования разоблачены 10 эпизодов преступной деятельности наркоторговца.
 
26 июля 2021 Московский районный суд. Харькова назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с конфискацией имущества.
 
Приговор в законную силу не вступил, идет срок апелляционного обжалования.
 
Напомним, ранее мы сообщали о задержании полицией "черных лесорубов".
 
Тэги:  закладчик, накротики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Фасовал и продавал наркотики: в Харькове поймали солдата-закладчика (фото) 23.06 Криминал и происшествия В Харькове поймали харьковского патрульного на «закладках» наркотиков (ФОТО) 16.06 Криминал и происшествия Закладки под кайфом: В Харькове патрульный-наркодилер пойман на горячем (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 