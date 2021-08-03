03.08.2021 15:44

Максимальная открытость, нулевая толерантность к отпискам: в горсовете рассказали, как работают с обращениями харьковчан

Руководство Харькова получает рекордные объемы обращений жителей города и следит за тем, чтобы все они получали надлежащую реакцию от городских служб.

Об этом в интервью телеканалу Simon рассказал Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета.

«В прошлом году только письменных обращений граждан, оформленных через канцелярию горсовета, было зарегистрировано более 55 тысяч. В этом году их точно будет больше: уже за первое полугодие зарегистрировано 33 тысячи обращений», — сообщил Юрий Сидоренко.

Он также рассказал о том, что к формальным отпискам в горсовете установлена нулевая толерантность:

«У нас был директор одного департамента, которые на все обращения граждан отвечал: «Деньги на решение вашего вопроса в этом году не предусмотрены». Он у нас уже больше не работает. А сотрудники горсовета пытаются так или иначе решить любой вопрос, с которым к нам обращаются жители».

Работу руководителей городских департаментов контролирует специальный отдел, созданный Геннадием Кернесом.

«Есть департамент контроля, который основал в свое время Геннадий Адольфович. Он очень не любил, когда его обманывают, и создал этот департамент специально для того, чтобы проверять, проводятся ли на самом деле работы по заявлениям харьковчан. И как они проводятся: качественно или нет. Этот департамент — головная боль для нерадивых начальников или подрядчиков. Они выезжают, фотографируют, фиксируют результаты и подают их сейчас Игорю Терехову. Тех, кто некачественно работают, в лучшем случае заставляют переделывать — за свой счет. И это они еще легко отделались», — рассказал Юрий Сидоренко.

Он отметил, что городской совет обрабатывает все петиции жителей Харькова. Если петиция набирает 5000 голосов, то она рассматривается главой города. А если не набирает, то направляется в профильный городской департамент, где ее рассматривают как обращение граждан.

Ранее руководитель города Игорь Терехов в интервью телеканалу Simon заявлял, что открытость городской власти должна быть нормой:

«Считаю, что открытость городской власти, ее готовность отвечать иногда на неприятные для нее вопросы, должна быть нормой, обычным делом. Я открыт и готов говорить на любые темы».