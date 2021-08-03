Главная Новости Харькова Общество Продолжается монтаж светового фонтана на Гимназической набережной (фото)
03.08.2021  16:19   

Продолжается монтаж светового фонтана на Гимназической набережной (фото)

В Основянском районе, как и по городу в целом, продолжаются работы по подготовке к празднованию Дня Государственного Флага Украины, Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню Независимости Украины.

Световой фонтан на Гимназической набережной. Новости Харькова
 
Именно в эти знаменательные августовские праздники планируется открытие светового фонтана на кольцевой клумбе на Гимназической набережной, строительство которого начато по поручению Игоря Терехова. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на администрацию Основянского района. Сейчас на клумбе устанавливают металлические конструкции фонтана, высаживают цветы.
 
Световой фонтан на Гимназической набережной. Новости Харькова
 
Отмечается, что световой фонтан не будет мешать автолюбителям, поскольку его строят с учетом требований к освещенности.
 
Фонтан разрабатывали специально для Харькова местные архитекторы совместно с иностранными специалистами.
 
Вскоре эта реконструированная летняя визитная карточка Харькова будет поражать жителей и гостей города своим современным дизайном и неповторимостью.
 
Напомним, в Индустриальном районе после реконструкции площадки перед ДК ХТЗ разместили фонтан.
Тэги:  световой фонтан, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Общество Световой фонтан возле проспекта Гагарина откроют ко Дню города
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 