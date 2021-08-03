03.08.2021 16:19

Продолжается монтаж светового фонтана на Гимназической набережной (фото)

В Основянском районе, как и по городу в целом, продолжаются работы по подготовке к празднованию Дня Государственного Флага Украины, Дню освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню Независимости Украины.

Именно в эти знаменательные августовские праздники планируется открытие светового фонтана на кольцевой клумбе на Гимназической набережной, строительство которого начато по поручению Игоря Терехова. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на администрацию Основянского района. Сейчас на клумбе устанавливают металлические конструкции фонтана, высаживают цветы.

Отмечается, что световой фонтан не будет мешать автолюбителям, поскольку его строят с учетом требований к освещенности.

Фонтан разрабатывали специально для Харькова местные архитекторы совместно с иностранными специалистами.

Вскоре эта реконструированная летняя визитная карточка Харькова будет поражать жителей и гостей города своим современным дизайном и неповторимостью.

Напомним, в Индустриальном районе после реконструкции площадки перед ДК ХТЗ разместили фонтан