07.07.2021 18:19

Световой фонтан возле проспекта Гагарина откроют ко Дню города

Работы по его установке уже идут, сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , «Там полностью выполнены земляные работы, идет установка поливочного водопровода, потому что там будет и газон. Кроме того, сегодня ведутся работы по основанию, а сборка фонтана в ближайшее время начнется.» , - сообщил Игорь Терехов

Игорь Терехов отметил, что водители могут не переживать, что новая достопримечательность будет отвлекать их от дороги, поскольку освещение будет отвечать всем нормам и не будет бить в глаза и мешать управлению автомобилем.

Игорь Терехов также добавил, что решение по установке фонтана приняли после обсуждения с харьковчанами:

«Эта клумба она красивая, она хорошая, особенно в летний период времени. Но там просилось что-то так, как делается в крупнейших столицах мира, что на клумбах, на таких особенно клумбах знаковых ставятся определенные или фигуры, или фонтаны, или памятники архитектуры. Потому что когда водители едут, или пассажиры, им будет приятно смотреть на благоустроенную клумбу.»

Закончить установку фонтана планируют ко Дню города.

Наопнми, ранее мв сообщали, что фонтан возле Дворца спорта в Харькове готовят к открытию