07.07.2021 19:29

По Московскому проспекту в Харькове три дня свободно не проедешь

Движение транспорта по Московскому проспекту ограничат с 6:00 8 июля до 22:00 10 июля 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, будет запрещено движение по Московскому проспекту.

Ограничения касаются участка между улицами Академика Павлова и Леси Украинки при движении в сторону центра города. Здесь нельзя будет проехать с 6:00 8 июля до 22:00 10 июля 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части.

Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Также на этот период будет запрещен выезд транспорта с улицы Леси Украинки на Московский проспект. Объезд будет организован через улицу Металлиста. В случае необходимости светофорные объекты на перекрестках пр. Московский - ул. Академика Павлова, пр. Московский - ул. Полевая - ул. Тарасовская и пр. Московский - ул. Леси Украинки будут переведены в режим желтого мигания.

Кроме того, с 7:00 до 21:00 9 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Молочной, пл. Защитников Украины и пр. Московскому, на участке от ул. Плехановской до ул. Академика Павлова при движении в сторону ул. Молочной.

Что касается трамваев, то они будут курсировать так:

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»; в обратном направлении - по основному маршруту;

№8: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»; в обратном направлении - по основному маршруту.

С 7:00 до 21:00 10 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Молочной, пл. Защитников Украины и пр. Московскому, на участке от ул. Плехановской до ул. Академика Павлова при движении в сторону ул. Академика Павлова.

Трамваи будут курсировать так:

№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; в обратном направлении - по основному маршруту;

№8: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»; в обратном направлении - по основному маршруту.

Напомним, ранее мы писали о том, что по улице Маршала Бажанова в центре Харькова ограничен проезд до 23 августа 2021 года.