Харьковский теннисист официально стал рекордсменом Guinness World Records (видео)

Харьковчанину Леониду Станиславскому вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.
В свои 97 лет ветеран готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.
Звезды готовы открыть широкие перспективы. Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться решения в свою пользу будет легче обычного.
В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.
Первый публичный сеанс кинематографа в Харькове состоялся 7 июля 1896 года.
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