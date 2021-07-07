07.07.2021 20:33

Харьковский теннисист официально стал рекордсменом Guinness World Records (видео)

Харьковчанину Леониду Станиславскому вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.



facebook.com

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт теннисного клуба "Уникорт", состоялась торжественная церемония вручения х арьковскому теннисисту Леониду Станиславскому сертификата «Guinness World Records» (книги рекордов Гиннесса). состоялась торжественная церемония вручения хсертификата «Guinness World Records» (книги рекордов Гиннесса).

Напомним, что Леониду Станиславский нисист планеты в возрастной категории 90+. получил стаус рекодсмена как самый сильный тенпланеты в возрастной категории 90+.

В свои 97 лет ветеран готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.

Играть ветерану приходилось с игроками младше его на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его рвению и азарту Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.