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07.07.2021  20:33   

Харьковский теннисист официально стал рекордсменом Guinness World Records (видео)

Харьковчанину Леониду Станиславскому вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт теннисного клуба "Уникорт",  состоялась торжественная церемония вручения харьковскому теннисисту Леониду Станиславскому сертификата «Guinness World Records» (книги рекордов Гиннесса).
 
Напомним, что Леониду Станиславский получил стаус рекодсмена как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+.

В свои 97 лет ветеран готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.

Играть ветерану приходилось с игроками младше его на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его рвению и азарту Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.
 
Тэги:  теннис, рекорд гиннессса, харьков, станиславский, уникорт
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