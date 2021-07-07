07.07.2021 14:51

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 июля

В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.



Фото: Василий Голосный

Погода в Харькове будет формироваться под влиянием малоподвижного теплого антициклона Cornelieke. Поэтому атмосферное давление и температура воздуха будут медленно расти, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+23°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода находится в стабильном состоянии, а геомагнитных возмущений не предвидится. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют, и, значит, у метеозависимых людей нет ни малейших основания волноваться о своем здоровье.



Народные приметы. После 8 июля приходит настоящая летняя жара. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

Если идет дождь и ветер дует с севера, то вскоре погода наладится.



Если несколько дней дует восточный ветер, то он принесет с собой дожди.