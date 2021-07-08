08.07.2021 07:00

День семьи в Украине: события, даты и именинники 8 июля

8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.

В какой-то мере праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой католическому дню святого Валентина — с той лишь разницей, что у славян эту дату посвящали не всем влюбленным, а только лишь состоящим в браке.



Было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.



С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.



Кстати, Межднародный день семей учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году и отмечается 15 мая.



Также в этот день...



8 июля 52 года до н.э. – официально принятая дата основания Парижа. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне». Главный город галльского племени паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Дата в некотором роде условна, так как Цезарь в то время вел войну с восставшими галльскими племенами под руководством Верцингеторикса. Лютеция была захвачена и разрушена. Город отстроили, название Лютеция позже сменилось на Паризию (т.е. город паризиев), отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры он был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией, а со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства.



В 1709 году 8 июля (27 июня по старому стилю) состоялась Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны между войсками Царства Русского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.



1891 – родился Владимир Володин (настоящая фамилия Иванов), актер театра и кино («Волга-Волга», «Цирк», «Кубанские казаки»).



1907 – в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом.



1915 – родился Николай Крюков, актер театра и кино («Земля Санникова», «Бронзовая птица», «Петровка, 38»).



1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины.



1938 – родился Андрей Мягков, актер («Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж»).



1950 – родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра «Сатирикон».



1952 – родился Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.



1958 – родился Кевин Бейкон, американский актер.



1974 – родилась Жанна Фриске (настоящая фамилия Копылова, ум. 2015 г.), певица и актриса, бывшая участница группы «Блестящие».



1974 – родилась Диана Арбенина (настоящая фамилия Кулаченко), певица, музыкант, лидер группы «Ночные снайперы».



1981 – в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось».



2014 – Футбол. Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира победила на его поле 5-кратного чемпиона мира, фаворита и господря чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом много мировых футбольных рекордов.



Именины отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор.