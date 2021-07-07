07.07.2021 17:59

ДТП: В Харькове грузовик сбил парня на пешеходном переходе (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



ДТП: В Харькове грузовик сбил парня на пешеходном переходе (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков Оперативный, в Харькове - дорожно трапосртное происшествие, в котром отличились как потерпевший, так и водитель грузовика.

Авария произошла на Московском проспекте в 13:07 в районе 17-й больницы. Здесь грузовой автомобиль сбил парня на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу.

Напомним, ранее мы писали о том, что фура насмерть сбила пешехода под Харьковом.