07.07.2021 17:23

Вымогали миллион гривен: В Харькове будут судить трех налетчиков (фото, видео)

В Харькове в суд направлено обвинение в отношении трех налетчиков.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, согласно расследованию, трое мужчин требовали у 43-летней харьковчанки денежные средства, которые она якобы им задолжала. При этом, налетчики угрожали расправой женщине и ее близким.

Доказывая свою осведомленность о близких потерпевшей, мужчины сообщали ей информацию о месте их проживания, возрасте, работе, путях передвижения и др.

Испугавшись, женщина отдала вымогателям 20 000 долларов, но злоумышленникам этого было мало, поэтому они продолжили свои угрозы, стремясь получить всю сумму.

Известно, что к совершению преступления причастны три человека - 58-летний и 59-летний харьковчане, а также 35-летний мужчина - сын одного из них, в настоящее время живущий в Киеве.

8 апреля 2020, после очередной передачи средств, которые женщина перечислила на карту, указанную злоумышленниками, трех мужчин задержали.

При этом один из налетчиков оказал сопротивление, пытаясь бежать, а затем сбить полицейских за рулем автомобиля.