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07.07.2021  17:23   

Вымогали миллион гривен: В Харькове будут судить трех налетчиков (фото, видео)

В Харькове в суд направлено обвинение в отношении трех налетчиков.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, согласно расследованию, трое мужчин требовали у 43-летней харьковчанки денежные средства, которые она якобы им задолжала. При этом, налетчики угрожали расправой женщине и ее близким.
 
Доказывая свою осведомленность о близких потерпевшей, мужчины сообщали ей информацию о месте их проживания, возрасте, работе, путях передвижения и др.
 
Испугавшись, женщина отдала вымогателям 20 000 долларов, но злоумышленникам этого было мало, поэтому они продолжили свои угрозы, стремясь получить всю сумму.
 
Известно, что к совершению преступления причастны три человека - 58-летний и 59-летний харьковчане, а также 35-летний мужчина - сын одного из них, в настоящее время живущий в Киеве.
 
8 апреля 2020, после очередной передачи средств, которые женщина перечислила на карту, указанную злоумышленниками, трех мужчин задержали.
 
При этом один из налетчиков оказал сопротивление, пытаясь бежать, а затем сбить полицейских за рулем автомобиля.
 
 

Тэги:  вымогательство, налет, харьков, угрозы
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