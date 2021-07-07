В сети опубликовали кадры гнилой харьковской маршрутки (видео)

Корреспондент нашего издания 7 июля стал свидетелем плачевного состояния автобусов частных перевозчиков, обслуживающих харьковские маршруты.
Ранее, на встрече с жителями улицы Буковой, Игорь Терехов отметил, что частные перевозчики не желают обслуживать социальные маршруты и обновлять свой автопарк новыми автобусами. В свою очередь, подчеркнул Терехов, город закупает новые коммунальные автобусы "KARSAN" турецкого производства. Первые выйдут на маршруты уже в августе, а до октября коммунальный автопарк города пополнится 150 автобусами.
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