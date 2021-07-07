07.07.2021 17:13

В сети опубликовали кадры гнилой харьковской маршрутки (видео)

Корреспондент нашего издания 7 июля стал свидетелем плачевного состояния автобусов частных перевозчиков, обслуживающих харьковские маршруты.

Кадры, с практически отсутствующей задней ступеней маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту 302э (пос. Жуковского - ст.м. Холодная Гора), редакция РЕДПОСТ обнародовала заместителю городского головы по вопросам инфраструктуры Евгению Водовозову.

По его словам, за деньги городского бюджета маршруткам не проводят технические осмотры и ремонты, так как эти маршрутки принадлежат частным перевозчикам. Однако, заверили в мэрии, они в любом случае реагируют на все подобные ситуации, в том числе, связанные с неисправными маршрутными автобусами. Поэтому муниципалитет проконтролирует вопрос ремонта перевозчиком данного автобуса.

С перевозчиком 302-го маршрута, где полностью сгнила нижняя ступенька, проведут беседу и акцентируют внимание на том, что подобных прецедентов с внешним видом автобусов в будущем быть не должно.

Ранее, на встрече с жителями улицы Буковой, Игорь Терехов отметил, что частные перевозчики не желают обслуживать социальные маршруты и обновлять свой автопарк новыми автобусами. В свою очередь, подчеркнул Терехов, город закупает новые коммунальные автобусы "KARSAN" турецкого производства. Первые выйдут на маршруты уже в августе, а до октября коммунальный автопарк города пополнится 150 автобусами.