26.01.2022 22:52 Дмитрий Колоней

ДТП: появилось видео столкновения Жигулей и маршрутки в Харькове (видео)

В интернете появилось видео аварии в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилась видеозапись аварии на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного. Участниками дорожно-транспортном происшествия сьали ВАЗ и маршрутный автобус.

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Наопним, ранее мы писалио том, что в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке.