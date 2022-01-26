ДТП: появилось видео столкновения Жигулей и маршрутки в Харькове (видео)

В интернете появилось видео аварии в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилась видеозапись аварии на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного. Участниками дорожно-транспортном происшествия сьали ВАЗ и маршрутный автобус.
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Наопним, ранее мы писалио том, что в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке.
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Хороший день, чтобы посвятить его занятию текущими делами. Сегодня легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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