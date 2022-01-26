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26.01.2022  22:52   Дмитрий Колоней

ДТП: появилось видео столкновения Жигулей и маршрутки в Харькове (видео)

В интернете появилось видео аварии в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, появилась видеозапись аварии на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейного. Участниками дорожно-транспортном происшествия сьали ВАЗ и маршрутный автобус. 

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Наопним, ранее мы писалио том, что в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке.

     

Тэги:  дтп, авария, харьков, салтовка, ландау, юбилейный, маршрутка, ваз, жигули
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