Прогноз погоды в Харькове на четверг, 27 января

Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -12°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха -11°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Эксперты не прогнозируют магнитные бури в этот день.
Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.
Белые облака в этот день обещали мороз.
Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.
А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.
Пора заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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