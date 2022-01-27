27.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 27 января

Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 27 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -12°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха -11°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Эксперты не прогнозируют магнитные бури в этот день.



Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.



Белые облака в этот день обещали мороз.



Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.



А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.