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27.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 27 января

Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 27 января
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 27 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -12°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха -11°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Эксперты не прогнозируют магнитные бури в этот день.

Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.

Белые облака в этот день обещали мороз.

Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель.

А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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