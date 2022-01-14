14.01.2022 15:02 Дмитрий Колоней
В субботу фестиваль перекроет главную улицу Харькова
Движение по Сумской в Харькове замрет на полтора часа.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, в субботу на Сумской запретят движение транспорта на участке между площадью Конституции и улицей Жен-Мироносиц. Запрет будет действовать с 11:30 до 13:00 15 января 2022 года.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением шествия по Сумской улице, в рамках IV Всеукраинского фестиваля «Вертеп-Фест-2022».
Так, автобусы будут объезжать закрытый участок по ул. Сумской следующим образом:
-
№78э изменит конечную остановку и будет производить высадку пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром» и изменит путь следования так: ст. метро «Госпром» – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;
-
№119э: - пер. Армянский – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.
Также с 11:30 до 13:00 15 января будет прекращено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности по пл. Конституции, ул. Сумской, на участке от пер. Спартаковского до пр. Независимости.
Маршрут троллейбусов будет организован следующим образом:
-
троллейбус №50: Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская - пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе - Пятихатки;
-
троллейбус №55: поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова - ул. Лесопарковская – ул. Рудика – ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости - ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Коммуны – ул. Рудика - ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм);
Автобусы поедут так:
-
автобус №20: Больница скорой помощи - ул. Балакирева – ул. Отакара Яроша – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и дальше по основному маршруту;
-
автобус №217: Лозовенька (ТЦ «Мэтро») – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по основному маршруту;
-
автобус №272 - остановит движение на период прохождения колонны по площади Конституции.
Также 15 января будет приостановлена работа парковочной площадки по адресам:
-
ул. Сумская, ул. Рымарская (в районе театра опера и балета);
-
ул. Скрипника: от ул. Сумской до ул. Чернышевской;
-
ул. Рымарская, 30-34.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0