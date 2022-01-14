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14.01.2022  15:23   Евгений Клочко

Масштабное ДТП на Харьковщине: подробности массовой аварии

В результате аварии травмировались три человека, среди которых 6-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.

Масштабное ДТП на Харьковщине: подробности массовой аварии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП в Харьковской области. По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января в 10:53 в районе 38 км+500 м автодороги «Харьков – Змиев – Балаклея – Горохуватка».
 
Установлено, что 30-летний водитель грузовика Tata ехал со стороны города Змиева в направлении Балаклеи. Во время объезда движущейся впереди легковушки «Daewoo Lanos» водитель грузовика столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106».
 
Масштабное ДТП на Харьковщине: подробности массовой аварии
 
От удара ВАЗ отлетел на встречную полосу по ходу своего движения, где в дальнейшем произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos под управлением 45-летнего мужчины, автомобилей Kia Sportage и Volkswagen Caddy, стоявшего на правой обочине.
 
В результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили 28-летний водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-2106» - 26-летняя женщина и девочка 6 лет.
 
В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства ДТП.
 
Напомним, 12 января в результате смертельного ДТП на окружной Харькова погибли 3 человека: водитель, пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Тэги:  дтп, харьков
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