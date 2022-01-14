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14.01.2022  15:40   Виталий Хиневич

Штормовое предупреждение: харьковские коммунальщики готовятся встретить непогоду

Коммунальные службы города готовы ликвидировать последствия сложных погодных условий.

ЖКХ Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что на время штормового предупреждения будет организована работа профильных служб и сформированы дополнительные дежурные бригады.
 
«Мы обязаны мобилизировать свои усилия: организовать круглосуточную работу дежурных бригад, штабов по контролю за ситуацией в Харькове. Будем работать в усиленном режиме, чтобы в городе был порядок. Это поручение мэра города Игоря Терехова, и оно должно быть выполнено», - отметил первый вице-мэр Александр Новак.
 
 
Также он отметил, что необходимо усилить работу с субъектами предпринимательской деятельности в вопросе уборки тротуаров от снега и льда и, в случае невыполнения ими Правил благоустройства территории города Харькова, применять административную ответственность.
 
Напомним, в Харькове работники коммунальных предприятий продолжают борьбу с непогодой, а именно со льдом на дорогах и тротуарах.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, уборка снега, харьков
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