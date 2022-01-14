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14.01.2022  16:00   Виталий Хиневич

Взлом "Дії": чем рискуют украинцы в случае хакерской атаки на приложение

Если бы хакеры атаковали приложение "Дія", это была бы мощнейшая атака в истории страны.

Кибератака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Сообщается, что система защиты сайтов выдержала атаку хакеров, чем препятствовало утечку персональных данных украинцев.
 
По словам юриста Ивана Либермана, утечка данных могла иметь плачевные последствия не только для граждан страны, но и для нацбезопасности в целом.
 
Кроме этого, юрист рекомендует проверить информацию о своем имуществе в соответствующем реестре. Сделать это нужно для того, чтобы удостовериться, что за время атаки никто из злоумышленников не совершил незаконных действий и не переоформил жилье граждан на других лиц.
 
Также преступники могли при желании захватить персональную информацию для сбора компромата и вербовки.
 
Напомним, утром 14 января были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникает при попытке зайти на портал "Дія".
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  кибератака, происшествие, харьков
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