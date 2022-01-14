14.01.2022 16:19 Дмитрий Колоней

"Вовину тысячу" можно потратить на международное авиа-шоу в Харькове

Уже сейчас можно купить билеты на KharkivAviaFest-2022 на всю компанию по акционной цене.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Харьковский аэроклуб им.В. С. Гризодубовой. У харьковчан появилась возможность приобрести билеты на одно из главных событий года - KharkivAviaFest-2022. При этом потратить на эффектное зрелище можно 1000 Зеленского на вакцинацию. Это специальное предложение от организаторов KharkivAviaFest, снизивших цену на билет, чтобы с учетом сервисного сбора хватило "Вовиной тысячи" на три билета! Шоу пройдет 27 и 28 августа 2022 года на аэродроме «Коротич».

Приобрести билеты можно, перейдя по ссылке: https://kharkov.internet-bilet.ua/aviafest , уже сейчас по специальной цене. Также купить билеты можно онлайн и в кассах города.

Оффлайн-кассы расположены по адресам:

ТРЦ «Никольский» (вход со стороны метро, ​​минус первый этаж возле эскалатора) (ул. Пушкинская, 2А) ТЦ "Класс" на Гагарина (центральный вход, 0 этаж) (пер. Донецкий, 18) ККЗ "Украина" (улица Сумская, 35) Арт-завод "Механика. Другая Земля" (ул. Плехановская, 126 (Вход справа)) ДК "Металлист" (г. Харьков, ул. Плехановская, 77) ТРЦ "Дафи" (г. Харьков, ул. Героев Труда, 9) ТЦ "ЛЕТО" (г. Харьков, ул. Отакара Яроша, 25а) Магазин "Талисман" (ул. Сумская, 16) Касса в метро (у выхода из метро "Исторический музей")

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Организаторы обращают внимание на то, что билеты можно будет приобрести прямо на месте в дни проведения шоу. Но цена уже будет повышена! Она будет зависеть от цен на горюче-смазочные материалы и расходов на организацию события.

KharkivAviaFest-2022 – это главный open-air года: двухдневный фестиваль для всей семьи с 6-часовым авиашоу и разнообразными познавательными и развлекательными локациями на земле.