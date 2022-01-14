14.01.2022 16:19 Дмитрий Колоней
"Вовину тысячу" можно потратить на международное авиа-шоу в Харькове
Уже сейчас можно купить билеты на KharkivAviaFest-2022 на всю компанию по акционной цене.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Харьковский аэроклуб им.В. С. Гризодубовой. У харьковчан появилась возможность приобрести билеты на одно из главных событий года - KharkivAviaFest-2022. При этом потратить на эффектное зрелище можно 1000 Зеленского на вакцинацию. Это специальное предложение от организаторов KharkivAviaFest, снизивших цену на билет, чтобы с учетом сервисного сбора хватило "Вовиной тысячи" на три билета! Шоу пройдет 27 и 28 августа 2022 года на аэродроме «Коротич».
Оффлайн-кассы расположены по адресам:
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ТРЦ «Никольский» (вход со стороны метро, минус первый этаж возле эскалатора) (ул. Пушкинская, 2А)
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ТЦ "Класс" на Гагарина (центральный вход, 0 этаж) (пер. Донецкий, 18)
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ККЗ "Украина" (улица Сумская, 35)
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Арт-завод "Механика. Другая Земля" (ул. Плехановская, 126 (Вход справа))
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ДК "Металлист" (г. Харьков, ул. Плехановская, 77)
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ТРЦ "Дафи" (г. Харьков, ул. Героев Труда, 9)
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ТЦ "ЛЕТО" (г. Харьков, ул. Отакара Яроша, 25а)
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Магазин "Талисман" (ул. Сумская, 16)
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Касса в метро (у выхода из метро "Исторический музей")
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Организаторы обращают внимание на то, что билеты можно будет приобрести прямо на месте в дни проведения шоу. Но цена уже будет повышена! Она будет зависеть от цен на горюче-смазочные материалы и расходов на организацию события.
KharkivAviaFest-2022 – это главный open-air года: двухдневный фестиваль для всей семьи с 6-часовым авиашоу и разнообразными познавательными и развлекательными локациями на земле.
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