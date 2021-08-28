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28.08.2021  12:27   

В Коротиче открылся авиафестиваль (видео)

В открытии мероприятия принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.


РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Коротиче открылся авиафестиваль. В программе мероприятия - авиашоу , выставка, прыжки с парашютом, концерт, лекции, мастер-классы. Авиафест приурочен к 30 летию Независимости Украины.

Мероприятие только открылось , а в фестивальном городке уже тысячи гостей

В открытии принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, посетивший фестивальный городок,  Выставку авиатехники, в  экспозиции которой как ретро так и современные модели авиации.  

"Я очень рад быть сегодня здесь с вами, - сказал, приветствуя собравшихся Игорь Терехов, - "Я бы сказал, что это - самый крутой праздник, потому, что авиация это, прежде всего, романтика. Те люди, которые летают - необычайно сильные. Я очень рад, что на параде, посвященном 30-летию Независимости Украины в Киеве над площадью летели именно наши харьковские пилоты. То, что я увидело здесь, на авиафестивале, меня потрясло. Всех с праздником!".   
 
Руководитель города также отметил, что в ближайшее время планирует авиацией проинспектировать  Харьков с высоты.
 
Напомним, что VII ежегодный фестиваль авиации KharkivAviaFest - самое масштабное в Украине авиационное мероприятие с эффектной программой в небе и на земле, которое проходит в Харькове.  
 

 

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Тэги:  авиафестиваль, игорь терехов, харьков
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