В Коротиче открылся авиафестиваль (видео)

В открытии мероприятия принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Коротиче открылся авиафестиваль. В программе мероприятия - авиашоу , выставка, прыжки с парашютом, концерт, лекции, мастер-классы. Авиафест приурочен к 30 летию Независимости Украины.
Мероприятие только открылось , а в фестивальном городке уже тысячи гостей
В открытии принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, посетивший фестивальный городок, Выставку авиатехники, в экспозиции которой как ретро так и современные модели авиации.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
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