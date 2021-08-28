28.08.2021 12:16

Свежие овощи – полезная составляющая любого рациона

Овощи – источник витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания здоровья организма. Употреблять их можно в сыром виде. Станут они также отличным дополнением разных полезных блюд, сделают их вкус особенным.

Овощи – источник витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания здоровья организма. Употреблять их можно в сыром виде. Станут они также отличным дополнением разных полезных блюд, сделают их вкус особенным. Это неотъемлемая часть здорового питания. С помощью таких продуктов можно разнообразить ежедневный рацион.

Свежие овощи: почему они нужны каждому организму

Купить овощи в Харькове не составит труда. Но есть один важный нюанс: они должны быть качественные. Только тогда можно быть уверенным, что получаешь максимум пользы от съеденных блюд. В состав таких продуктов входит также много антиоксидантов. В них содержится весь спектр водорастворимых полезных веществ и жирорастворимого витамина A (бета-каротин). Много его в ярких овощах, например, в моркови, тыкве. Большое значение для здоровья имеет витамин C. Он содержится в капусте, болгарском перце разных цветов. Фолиевая кислота (витамин В9) есть в цветной капусте, бобовых.

Овощи являются одним из основных источников пищевых волокон. Эти вещества способствуют правильной работе ЖКТ, нормализуют жировой обмен, выводят из организма холестерин. Их основные функции:

Очищающая. Действие пищевых волокон можно сравнить с губкой. Они впитывают яды, токсины, соли тяжелых металлов и другие вредные вещества, выводят их за пределы организма. Пищеварительная. Благодаря пищевым волокнам улучшается перистальтика кишечника. Клетчатка помогает ему своевременно освободиться от продуктов распада, способствует усвоению питательных веществ. Иммуномодулирующая. Клетчатка помогает восстанавливать микрофлору кишечника, в котором находится более 80% иммунных клеток.

Употребление овощей нормализует обмен веществ. Они способствуют снижению уровня сахара в крови. С их помощью борются с лишним весом, поскольку клетчатка освобождает организм от липидов и надолго обеспечивает чувство сытости. Она также является питательной средой для некоторых кишечных микроорганизмов, синтезирующих витамины, ферменты, аминокислоты, иммуноглобулины. Регулярное употребление таких продуктов служит хорошей профилактикой рака. Из них организм хорошо усваивает питательные вещества.

Доставка овощей на дом: полезные продукты всегда на вашем столе

Диетологи советуют употреблять не менее 600 г овощей и зелени в сутки. Например, можно съедать по 200 г салата 3 раза в день. Овощи должны быть свежими, спелыми, без видимых повреждений и плесени. К сожалению, современный темп жизни не всегда позволяет часто делать закупки и уделять внимание выбору качественных продуктов. Но это не повод снижать качество своего рациона.

Выход есть. По ссылке https://zakaz.atbmarket.com/ в «АТБ-Маркете» можно сделать заказ нужных продуктов. В ваш пакет попадут только овощи высокого качества, поскольку сотрудники компании придерживаются такое правила: класть лучшее, как для себя. Уже через 1–2 часа заказ будет на вашем столе.