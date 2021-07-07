Фонтан возле Дворца спорта в Харькове готовят к открытию (фото)

07.07.2021 15:54

Олимпийский фонтан, который находится возле Дворца спорта, год назад был закрыт на реконструкцию. Сейчас работы завершаются, фонтан скоро заработает.

«Закрыт фонтан был в течении года, потому как он пришёл в негодность - и чаши, и форсунки, и освещение, абсолютно всё. Изначально этот фонтан был заложен в начале 80-х годов и, соответственно, прошло очень много времени и появилась необходимость выполнить капитальный ремонт. Чаша пришла в негодность и дала течь, оборудование и сети подводящие - всё это мы меняли. Полностью демонтировали и смонтировали заново чашу фонтана, облицевали всё полностью гранитом, форсунки были заменены. Мы поставили больше сотни RGB светильников. Мы поменяли существующую разноцветную обшивку на «нержавейку», поскольку она служит долго. И, тем самым, мы оптимизируем бюджетные финансы, но концепцию мы оставили олимпийскую. Ночью больше 100 RGB-подсветок дают понять, что этот фонтан олимпийский и он остался разноцветным, стал ярче и оставляет больше впечатлений. Также выполнили работы по благоустройству территории: мы демонтировали старое покрытие вокруг фонтана , это была старая плитка и устелили новую бесшовную, добавили новый тип лавочек, так как тут были установлен старые, которые пришли в негодность и не совсем удобно было на них сидеть, установили новые урны» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель начальника Управления экологии и благоустройства г. Харькова.