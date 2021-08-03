03.08.2021 19:46 Виталий Хиневич

Листая «Южный край»: Харьков накрыли суициды от "Синего кувшина" и отравления "свинцовыми" сырами.

На страницах газеты «Южный край» датируемой 3 (15) августа 1881 года, в местной хронике обсуждали проблемы суицидов, заболевания от сыра со свинцом и матерых воров.

Развернув страницы ежедневного Харьковского издания «Южный край» можно с легкостью окунуться в историю тех далеких дней. В частности, на страницах издания речь шла о юноше 17 лет, по имени Павел Мирошниченко. Страдая от бесхарактерности, порочных жизненных принципов, он с заядлым постоянством заглядывал на дно «Синего кувшина» - проще говоря, злоупотреблял алкоголем. В результате душевных мук парень не выдержал бремя жизни и покончил жизнь самоубийством.

Также отмечается, что такие случаи стали далеко не редкостью - «Нельзя при этом не упомянуть, что за последнее время это третий случай самоубийства от пьянства».

Другой, не менее тревожный заголовок гласил :«Отравления сырами, завернутыми в свинцовую газету». Отмечается, что в городе от продажи сыров, завернутых в свинцовые листы, отмечаются массовые отравления. Постановление Медицинского департамента гласило о требовании заворачивать продукцию сперва в бумагу, а потом уже в свинцовые листы.

Криминальная хроника тех лет рапортовала о переходящих все границы дерзостях и смелостях воров. Кондуктором поезда №3, неким Ищенко, была замечена банда. Ищенко увидел трех человек, прыгнувших с поезда, в руках у одного был саквояж. Отважный работник железной дороги недолго думая прыгнул вслед за ними и смог догнать одного из убегавших. Отведя того впоследствии до станции «Краснопавловка» и передав в руки правоохранителям. Однако двум его подельникам удалось скрыться.

А вот таксисты того времени, называемые «ваньки», просили пассажиров отпустить их на обед. Страницы газеты рассказывают о курьезном случае, который произошел по улице Воскресенской, 30. Приехавший извозчик-мальчик, требовал у почтенного господина отпустить его покушать и заплатить за проезд, который длился около часа, 40 копеек. Однако пассажир оплатил лишь 20 копеек и требовал отвезти его в район Ивановки. Мальчонка запротестовал, в результате чего господин схватил его за шею и стал требовать продолжения путешествия. «Ванька» решил подчиниться, однако отвез требовательного пассажира не в район Ивановки, а к городовому.

Как мы видим, спустя много лет терзаемые общество проблемы не изменились, а только лишь окрепли.