20.01.2022 16:31 Евгений Клочко

Более 80 тысяч детей посетили новогодние мероприятия в Харькове

В Харькове 82,5 тысячи детей посетили новогодние и рождественские мероприятия, прошедшие с 19 декабря по 19 января с участием муниципальных учреждений культуры города.

В Департаменте культуры сообщили, что во время новогодних праздников и зимних каникул для маленьких харьковчан традиционно провели концерты, спектакли, а также выставки и общение с любимыми сказочными персонажами под открытым небом.

По информации департамента, около 50 тысяч детей стали участниками новогодних развлечений от Харьковского муниципального культурного центра. В частности, 25 тысяч детей посмотрели новогоднюю сказку-фэнтези «Время желаний в Стране чудес», а 5 тысяч детей посетили Резиденцию Деда Мороза и музей Сказок. Кроме того, около 20 тысяч детей побывали в фэнтези-парке, где проводились театрализованные представления и работали сказочные фотозоны.

Также почти 14,5 тысяч зрителей имели возможность посмотреть новогоднюю сказку «Щелкунчик» Детского балетного театра Харьковской хореографической школы, а 6,6 тысяч детей – обновленный спектакль «Маленький принц» детского театра «Тимур». Кроме того, около 3 тысячи детей и участников творческих коллективов Харькова и области приняли участие в фестивалях «С мечтой к Святому Николаю» и «Зимний солнцеворот».

Новогодние мероприятия состоялись и в Муниципальном центре культурных инициатив, где около 4 тысячи детей посетили спектакли «Сказочная история о настоящей дружбе», «Щелкунчик» и «Новогодний переполох». Кроме того, около 3 тыс. детей приняли участие в празднованиях районных домов культуры.

Отметим, что все новогодние мероприятия для детей проводились под патронатом Харьковского городского головы Игоря Терехова. Во время празднований были соблюдены все карантинные ограничения и меры эпидемиологической безопасности.