20.01.2022 15:35 Виталий Хиневич
В Украине провели особую операцию, направленную на спасение ребенка
Ребенок четыре года прожил закованным в специальном аппарате.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание "Корреспондент".
Сообщается, что нейрохирурги Национальной детской больницы Охматдет провели уникальную операцию одиннадцатилетнему Богдану Касько. Одиннадцатилетний мальчик четыре года находился в специальном гала-аппарате. Действие медицинского приспособления направлено на сращивание позвонков.
Отмечается, что четыре года назад у Богдана была диагностирована опухоль вдоль шейных отделов позвоночника. После хирургического вмешательства и удаления опухоли, шея ребенка начала деформироваться. Из-за этого возникали частые приступы удушья. Чтобы помочь мальчику, нейрохирурги Охматдета создали специальный план.
Для начала была установлена вокруг головы специальная конструкция из карбона и титана. Данная конструкция позволила выровнять шею и нормализировала дыхание.
После того, как был достигнут нужный результат, медики провели специальную хирургическую операцию. Хирургическое вмешательство проводилось на шейном отделе позвоночника. В общей сложности успешная операция длилась тринадцать часов.
Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил порядок
реализации медицинских гарантий на 2022 год.
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