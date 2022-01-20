20.01.2022 15:35 Виталий Хиневич

В Украине провели особую операцию, направленную на спасение ребенка

Ребенок четыре года прожил закованным в специальном аппарате.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Корреспондент".

Сообщается, что нейрохирурги Национальной детской больницы Охматдет провели уникальную операцию одиннадцатилетнему Богдану Касько. Одиннадцатилетний мальчик четыре года находился в специальном гала-аппарате. Действие медицинского приспособления направлено на сращивание позвонков.

Отмечается, что четыре года назад у Богдана была диагностирована опухоль вдоль шейных отделов позвоночника. После хирургического вмешательства и удаления опухоли, шея ребенка начала деформироваться. Из-за этого возникали частые приступы удушья. Чтобы помочь мальчику, нейрохирурги Охматдета создали специальный план.

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Для начала была установлена вокруг головы специальная конструкция из карбона и титана. Данная конструкция позволила выровнять шею и нормализировала дыхание.

После того, как был достигнут нужный результат, медики провели специальную хирургическую операцию. Хирургическое вмешательство проводилось на шейном отделе позвоночника. В общей сложности успешная операция длилась тринадцать часов.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил порядок реализации медицинских гарантий на 2022 год.