23.01.2022 14:14 Дмитрий Колоней

В Харькове бабушка приходит в магазин, чтобы стащить консервы (видео)

О происходящем в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в одном изщ магазинов Харькова появилась постоянная пожилая посетительница. Она приходит на торговую точку, затем, постояв немного у одного прилавка перемещается к другому. Здесь, улучив момент, когда продавец отвернется, обслуживая посетителя, она стаскивает баночку тунца с прилавка и уходит. У хозяев магазина не поднимается рука поймать женщину. Камера фиксирует все действия женщины.

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Выставив видео в соцсеть, вопрос о бабушке был задан харьковчанам и вызвал жаркую дискуссию, в котрой прняли стони пользователей. Одни советовали пресечь ее действия жестко, другие сходились в протвоположном мнении о том, что когда она придёт в следующий раз, опередить её и просто дайть ей эту банку и сказать, что воровать не обязательно, можно просто по человечески попросить или выделить ей соцпакет.