20.02.2022 21:59 Дмитрий Колоней
Эмоциональный голод: как не заедать стресс - советы эксперта
Как бороться с коварным эмоциональным состоянием.
Фото из открытых источников
Как пишет РЕДПОСТ
, ссылаясь на психолога Лидию Антоненко, эмоциональный голод - одно из самых коварных психологических явлений.
Почему мы эмоционально переедаем?
-
Пытаемся заглушить неудобные эмоции. Еда повышает в организме уровень гормона удовольствия дофамина, помогает отвлечься и развлечься.
-
Не умеем управлять своими эмоциями и проживать их без помощи еды.
Чем эмоциональный голод отличается от физического?
-
Возникает внезапно и даже после основного приема пищи;
-
Сопровождается желанием немедленно съесть что-то сладкое или жирное;
-
Неконтролируемый;
-
Ненасытный.
В результате:
-
Лишний вес,
-
Повышенный риск развития диабета,
-
Проблемы с сосудами и сном,
-
Эмоциональные качели.
Как освободиться от эмоционального голода?
-
Не винить себя за лишнее съеденное. При эмоциональном голоде спросить себя: "Что сейчас происходит?". Называть эмоцию вслух, проговаривая свои ощущения.
-
Завести дневник питания - что съели, как себя при этом чувствовали. Это выявит какими продуктами вы чаще всего грешите и как часто перекусываете.
-
Свести на нет объем утешительной еды. Научитесь говорить себе "стоп" без жестких запретов.
-
Постараться отвлечься от мыслей о любым спрособом, если эмоциональный голод приближается
-
Не награждать себя едой, как призом за успехи.
-
Дайть себе ответы на три вопроса: а) Что я испытываю, когда заедаю эмоции? б) Когда я переедаю? . в) Как я могу получить нужные эмоции в стрессовый момент без еды?
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0