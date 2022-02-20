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20.02.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Эмоциональный голод: как не заедать стресс - советы эксперта

Как бороться с коварным эмоциональным состоянием.


Фото из открытых источников
 
Как пишет РЕДПОСТ, ссылаясь на психолога Лидию Антоненко, эмоциональный голод - одно из самых коварных психологических явлений.   

Почему мы эмоционально переедаем?

  1. Пытаемся заглушить неудобные эмоции. Еда повышает в организме уровень гормона удовольствия дофамина, помогает отвлечься и развлечься.
  2. Не умеем управлять своими эмоциями и проживать их без помощи еды.

Чем эмоциональный голод отличается от физического?  

  1. Возникает внезапно и даже после основного приема пищи;
  2. Сопровождается желанием немедленно съесть что-то сладкое или жирное;
  3. Неконтролируемый;
  4. Ненасытный.
В результате:
  • Лишний вес,
  • Повышенный риск развития диабета,
  • Проблемы с сосудами и сном,
  • Эмоциональные качели.

Как освободиться от эмоционального голода?

  1. Не винить себя за лишнее съеденное. При эмоциональном голоде спросить себя: "Что сейчас происходит?". Называть эмоцию вслух, проговаривая свои ощущения.
  2. Завести дневник питания - что съели, как себя при этом чувствовали. Это выявит какими продуктами вы чаще всего грешите и как часто перекусываете.
  3. Свести на нет объем утешительной еды. Научитесь говорить себе "стоп" без жестких запретов.
  4. Постараться отвлечься от мыслей о любым спрособом, если эмоциональный голод приближается
  5. Не награждать себя едой, как призом  за успехи.
  6. Дайть себе ответы на три вопроса: а) Что я испытываю, когда заедаю эмоции?  б) Когда я переедаю? . в) Как я могу получить нужные эмоции в стрессовый момент без еды?
Напомним, ранее мы писали о том, как у человека с определенным именем может появиться такая зависимость от алкоголя.
 
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Тэги:  эмоциональный голод, переедание, харьков, украина
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