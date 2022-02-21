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21.02.2022  06:01   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 21 февраля

В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.

градусник на площади конституции в харькове

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+5°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. В начале суток геомагнитный фон будет повышенным, но со временем атмосфера начнет успокаиваться.

Народные приметы. Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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