Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 21 февраля

В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+5°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. В начале суток геомагнитный фон будет повышенным, но со временем атмосфера начнет успокаиваться.
Народные приметы. Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.
Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажность:
давление:
ветер: