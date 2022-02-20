20.02.2022 21:10 Дмитрий Колоней

В Украине повышают зарплаты военным

Зарплаты повысят уже в марте.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страницу в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, глава правительства отметил, что сильная экономика и стабильная финансовая система "позволяет направлять больше средств на армию и защиту от агрессора. В этом году на сектор безопасности и обороны заложены рекордные 324 млрд грн. Уже в марте правительство планирует выделить дополнительные средства, чтобы повысить выплаты украинским военным на 30%""

По заверениям Дениса Шмыгаля, эти расходы не повлияют на финансовые обязательства государства, социальные гарантии и развитие экономики страны.

Теперь, при повышении зарплат военным на 30%, бойцы на первой линии обороны будут получать до 40 тысяч гривен в месяц. Ранее, по информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук зарплата военнослужащих была следующей:

военнослужащие – контрактники, несущие службу вне зоны ООС, минимум 10 тысяч гривен в месяц, второй-третьей линии обороны - минимум 22 тысячи, первой линии обороны - более 32 тысяч.