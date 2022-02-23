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23.02.2022  21:32   Дмитрий Колоней

Кремы с антибиотиками не полезны для кожи - мнение эксперта

Зимние ветры делают вашу кожу сухой, потрескавшейся и склонной к порезам и кровотечениям и устоять перед применением кремов сложно, но какие из них применять.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, дерматолог доктор Марселин Коли предупредила, что хотя может показаться разумным использовать местные антибиотики для борьбы с микробами и предотвращения инфекции при порезах , они могут еще больше раздражать кожу и вызывать болезненную и/или зудящую сыпь, называемую контактным дерматитом .
 
«Помимо раздражения и сыпи, широкое использование антибиотиков , в том числе в тех случаях, когда они не нужны, способствовало серьезной проблеме общественного здравоохранения, известной как устойчивость к антибиотикам », — сказал Коли в пресс-релизе Американской академии дерматологии. .
 
« Устойчивость к антибиотикам возникает, когда микробы, такие как бактерии, развивают способность выживать после приема лекарств, предназначенных для их уничтожения», — пояснила она. «Это означает, что микробы продолжают расти. Это делает инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам микробами, трудными, а иногда и невозможными для лечения».
 
По словам Коли, большинству незначительных порезов и ран и даже хирургических ран антибиотики не требуются.
 
Антибиотики обычно необходимы только тогда, когда есть инфекция. Признаки инфекции включают: гной, боль, желтые корочки, красную или багровую кожу, красноватые полосы, отек или повышение температуры, чувство сильного жара или холода или лихорадку.
 
Если в вашей ране нет признаков инфекции, пропустите антибиотики и вместо этого предпримите следующие шаги:
 
  • Держите кожу в чистоте.Мойте руки, прежде чем прикасаться к ране, и ежедневно аккуратно мойте рану водой с мягким мылом, чтобы не допустить попадания микробов. Пока рану очищают ежедневно, мазь с антибиотиком не нужна.
  • Нанесите простой вазелин, чтобы рана оставалась влажной. Используйте вазелин из тюбика вместо банки, чтобы предотвратить распространение грязи и бактерий.
  • Накройте рану лейкопластырем. Для больших царапин, язв или ожогов лучше использовать пластины из гидрогеля или силиконового геля.
 
«По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более половины всех антибиотиков, используемых в США, не нужны», — сказал Коли. «Если вы повредили кожу и у вас есть вопросы о том, как ее лечить, поговорите с сертифицированным дерматологом».
 

 

Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  кремы с антибиотиками, кожа, харьков, украина
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