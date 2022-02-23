23.02.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Кремы с антибиотиками не полезны для кожи - мнение эксперта

Зимние ветры делают вашу кожу сухой, потрескавшейся и склонной к порезам и кровотечениям и устоять перед применением кремов сложно, но какие из них применять.



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Как сообщает РЕДПОСТ , дерматолог доктор Марселин Коли предупредила, что хотя может показаться разумным использовать местные антибиотики для борьбы с микробами и предотвращения инфекции при порезах , они могут еще больше раздражать кожу и вызывать болезненную и/или зудящую сыпь, называемую контактным дерматитом .

«Помимо раздражения и сыпи, широкое использование антибиотиков , в том числе в тех случаях, когда они не нужны, способствовало серьезной проблеме общественного здравоохранения, известной как устойчивость к антибиотикам », — сказал Коли в пресс-релизе Американской академии дерматологии. .

« Устойчивость к антибиотикам возникает, когда микробы, такие как бактерии, развивают способность выживать после приема лекарств, предназначенных для их уничтожения», — пояснила она. «Это означает, что микробы продолжают расти. Это делает инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам микробами, трудными, а иногда и невозможными для лечения».

По словам Коли, большинству незначительных порезов и ран и даже хирургических ран антибиотики не требуются.

Антибиотики обычно необходимы только тогда, когда есть инфекция. Признаки инфекции включают: гной, боль, желтые корочки, красную или багровую кожу, красноватые полосы, отек или повышение температуры, чувство сильного жара или холода или лихорадку.

Если в вашей ране нет признаков инфекции, пропустите антибиотики и вместо этого предпримите следующие шаги:

Держите кожу в чистоте.Мойте руки, прежде чем прикасаться к ране, и ежедневно аккуратно мойте рану водой с мягким мылом, чтобы не допустить попадания микробов. Пока рану очищают ежедневно, мазь с антибиотиком не нужна.

Нанесите простой вазелин, чтобы рана оставалась влажной. Используйте вазелин из тюбика вместо банки, чтобы предотвратить распространение грязи и бактерий.

Накройте рану лейкопластырем. Для больших царапин, язв или ожогов лучше использовать пластины из гидрогеля или силиконового геля.

«По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более половины всех антибиотиков, используемых в США, не нужны», — сказал Коли. «Если вы повредили кожу и у вас есть вопросы о том, как ее лечить, поговорите с сертифицированным дерматологом».